"Dobbiamo educare al rispetto e al dialogo"

Hanno fatto il punto della situazione, aprendosi ai ragazzi. Parlando in modo determinato ma con il cuore in mano agli studenti sul tema della violenza di genere. L’invito all’attenzione del linguaggio, promuovendo educazione, rispetto e comprensione facendo il punto sulla prevenzione. Spronandoli, facendo sentire la propria vicinanza. Il prefetto Paola Berardino ha portato a riflettere sui dati riguardanti la situazione economica delle donne che stanno seguendo un percorso di uscita dalla violenza. Il 60% non sono autonome ed il 40,2 % ha subito violenza economica. "La violenza è un segnale di debolezza della nostra società – afferma – per uscire dalla schedario della violenza occorre educare al rispetto e all’idea che la forza non può costruire un dialogo. La scuola è uno strumento potente per un promuovere cambiamento. È presidio di libertà. Se manca rispetto non si può parlare di amore. Partiamo dai piccoli gesti quotidiani, abbandonate pensieri di prevaricazione e sopraffazione".

"Intervenire in ritardo significa creare ulteriori danni – afferma il questore Antonio Mannoni –, quindi diamo importanza alla prevenzione. Assisteremo alla concezione concreta del problema, come aumenterà la sensibilità delle donne alla denuncia. Il questore ammonisce il soggetto maltrattante e lo redarguisce. Con l’aumento delle ammonizioni è calata la recidiva. L’altra misura di prevenzione è la sorveglianza speciale. Per la vittima di violenza c’è la stanza protetta dove la donna trova accoglienza e ascolto".

Il comandante provinciale dei carabinieri Sebastiano Arena è arrivato al cuore di tutti. "Siamo persone, sotto la divisa – afferma il colonnello –. Abbiamo un impegno da mantenere incrementandolo con l’ascolto. Il violento è un vigliacco. La forza e la violenza non sono sinonimi. La forza è degli altruisti, la violenza è degli egoisti. Il male si alimenta nella gioia maligna e nell’indifferenza. La scuola è il primo momento sociale dove si sperimenta la regola della responsabilità".