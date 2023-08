Divieto di balneazione E’ arrivata la revoca

Il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, nella tarda serata di ieri ha revocato l’ordinanza di divieto di balneazione sulla porzione dello specchio d’acqua di fronte alla spiaggia libera compresa tra il Canale di ritorno a mare e la Fiumara di Scarlino (zona campeggi Puntone). I parametri adesso sono favorevoli. L’ordinanza si era resa necessaria dopo i risultati "sfavorevoli del prelievo dell’acqua, per il superamento dei parametri dei valori di enterococchi intestinali derivanti probabilmente da un guasto all’impianto di depurazione in località Campo Cangino". Ma il Fiora nell’occasione aveva ricordato che le analisi effettuate da Arpat e i cui risultati hanno portato al divieto, sono state eseguite il 16 agosto. L’anomalia al depuratore di Campo Cangino, su cui AdF è subito intervenuto il giorno successivo, è avvenuta dopo che i prelievi per le analisi erano già stati effettuati. "Pertanto – scrive AdF – il superamento di parametri rilevato da Arpat non può essere imputabile all’impianto di depurazione".