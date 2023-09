Divieti di sosta a Monte Argentario: tornano le multe per la pulizia

Dal 1° ottobre tornano attivi i divieti di sosta per la pulizia delle strade. Tornano operativi nelle vie di Porto Santo Stefano i divieti di sosta per consentire a SeiToscana le operazioni di spazzamento meccanizzato. Il nuovo calendario, stabilito dall’ordinanza della Polizia Locale, dispone il divieto di sosta a tutti i veicoli nelle seguenti vie e orari. Via del Campone (dall’intersezione con Via Roma fino all’intersezione con Via Marconi) ogni 1° martedì del mese dalle 15 alle 16. Via della Cava (solo parcheggio pubblico sotterraneo): ogni 1° mercoledì del mese dalle 8 alle 10. Via Lambardi (dall’incrocio con via Panoramica fino all’altezza di Via Collodi) ogni 2° mercoledì del mese dalle 8 alle 9. Via Lambardi (dall’altezza di via Collodi all’intersezione con via Cetina) ogni 2° giovedì del mese dalle 8 alle 9. Via Appetito (basso) (solo aree di parcheggio poste fra il n. 216 e il n. 224 entrata del Parco Villa Varoli) ogni 1° giovedì del mese dalle 10 alle 12. Via Sordini (ambo i lati) ogni 1° lunedì del mese dalle 10 alle 12. Via Martiri d’Ungheria (ambo i lati) ogni 1° lunedì del mese dalle 10 alle 12. Lungomare dei Navigatori, posteggi posti sulla sinistra della corsia lato monte (dall’altezza della sede della Confraternita della Misericordia fino all’altezza dell’ufficio postale) ogni 1° lunedì del mese dalle 8 alle 9. Lungomare dei Navigatori, posteggi posti sulla sinistra della corsia lato monte, (dall’altezza dell’ufficio postale fino all’altezza dell’Aquarium) ogni 2° lunedì del mese dalle 8 alle 9. I veicoli trovati in sosta saranno rimossi con carro attrezzi con spese a carico dei contravventori. Sono escluse dal divieto le aree riservate ai portatori di handicap e le aree riservate agli alberghi.