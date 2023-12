"Diurno socio-riabilitativo mai aperto. Verificheremo possibili irregolarità"

Attacco alla giunta da parte del gruppo "Noi per Gavorrano", che parla della "presenza di possibili irregolarità". "Torniamo a parlare – dice il gruppo consiliare – di una vicenda di cui ci eravamo già occupati a gennaio 2023 e da allora nulla è cambiato. Il Comune di Gavorrano, nell’ambito di una misura del Psr 2014-2020, ha percepito un premio di 100mila euro dalla Regione per aver effettuato una serie di interventi di ristrutturazione sulla ex scuola elementare di Gavorrano, all’interno della quale dovrebbe, apparentemente, essere stato realizzato un diurno diffuso socio-riabilitativo. Intervento che per mesi è stato sventolato ai quattro venti dall’allora sindaco Biondi, e altrettanto fece il sindaco Ulivieri durante la campagna elettorale". Ma " Noi per Gavorrano" denuncia: "il diurno diffuso a tutt’oggi è chiuso, non ha mai svolto un solo giorno di attività". Il Comune ha speso oltre 150 mila euro, percependo 100 mila euro di contributi pubblici, per un bene sul quale non ha mai dimostrato il funzionamento e la funzionalità".

E dai banchi della minoranza aggiungono: "Sono passati quasi 24 mesi e il diurno diffuso socioriabilitativo è ancora lì, abbandonato a sé stesso. Data la gravità della situazione e il perdurare di questo imbarazzante stallo, in data odierna ci siamo rivolti agli organi competenti per materia, affinché nell’ambito delle loro competenze rilevino, o meno, la presenza di possibili irregolarità. Una vicenda – conclude il gruppo ‘Noi per Gavorrano‘, su cui avremmo fatto volentieri a meno di tornare. Vicenda però sulla quale abbiamo il preciso dovere di intervenire, al fine di ripristinare una situazione di rigido rispetto delle normative vigenti".

Roberto Pieralli