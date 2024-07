Dà in escandescenze in un bar, distrugge gli arredi e si ferisce. Arrestato

Porto Ercole (Grosseto), 16 luglio 2024 – E’ entrato all’interno di un bar di Porto Ercole in evidente stato di alterazione psicofisica, causato probabilmente dall’assunzione di sostanze stupefacenti, e ha dato in escandescenze.

Il protagonista è un uomo di 35 anni, italiano. Prima ha danneggiato gli arredi, scaraventando anche le sedie all’esterno, poi, all'arrivo dei carabinieri, ha reagito con minacce e aggressione fisica ai militari. Dopo averlo messo in sicurezza, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Grosseto, dove ha ricevuto cure anche per le ferite che si era provocato autonomamente per via dei numerosi vetri rotti sparsi ovunque all'interno del bar.

Nei suoi confronti è scattato l'arresto per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per i danneggiamenti. La scena è stata ripresa da diverse persone che hanno assistito all'accaduto e alcuni contenuti stanno girando anche su piattaforme social.