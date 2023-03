Distributore chiuso e trasferito: ma c’è il ricorso al Tar

Grana in arrivo per la giunta guidata dal sindaco Andrea Biondi (nella foto) per il ricorso presentato davanti al Tar dalla Pad Multienergy che chiede l’annullamento di due delibere del Consiglio comunale. Si tratta delle delibere che approvano il Piano Operativo, in particolare per la frazione di Bagno. I Giudici fiorentini sono chiamati a pronunciarsi sulla richiesta della società, proprietaria di una stazione di rifornimento di carburantidi cui il Piano prevede la chiusura. Secondo la società "il Piano avrebbe dovuto prevedere un accordo al riguardo della stazione di servizio, non imporre la chiusura, aggiungendo anche un vincolo di esproprio senza chiara indicazione di quale opera pubblica verrà ivi costruita". E sempre secondo la società "la previsione del trasferimento in zona San Giuseppe è in posizione sfavorevole e in base alle norme attuali sulla transizione energetica il nuovo impianto costerebbe moltissimo senza nessuna garanzia di rientro dell’investimento".