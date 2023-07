Distretto biologico Maremma La riunione degli esclusi

Il Biodistretto della Maremma e al tempo stesso anche della discordia.

La nuova realtà che unisce alcuni comuni maremmani (oltre Grosseto, il biodistretto prevede la partecipazione dei comuni di Magliano in Toscana, Orbetello, Scansano, Manciano. Capalbio e Castiglione della Pescaia) e ne esclude i restanti della provincia di Grosseto, torna ad essere d’attualità anche a Sorano, uno dei territori esclusi da questo progetto.

Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, prendendo chiare posizioni, il sindaco soranese Pierandrea Vanni rilancia l’appuntamento di oggi.

"Il Comune intende confrontarsi con le aziende biologiche presenti nel nostro territorio – dichiara il sindaco Vanni – e comunque con le aziende interessate".

Per questo motivo oggi, alle 16.30 al Circolo Alba di Pratolungo il Comune soranese ha organizzato un incontro con le aziende del territorio per parlare proprio di questo distretto biologico dal quale, almeno in questa prima fase, il comune di Sorano (e anche il comune di Pitigliano) sarebbe stato escluso.

"Il Comune intende confrontarsi con le aziende del territorio e comunque con le aziende interessate – spiegano Pierandrea Vanni e Giorgio Giulietti, rispettivamente sindaco di Sorano e consigliere comunale, delegato all’agricoltura –. Alla riunione fissata al circolo Alba sono invitate anche le organizzazioni professionali".

