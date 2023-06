Distretto biologico e polemiche "Due Comuni lasciati fuori Delusi da Regione e Marras"

Il distretto biologico della Maremma fa discutere. Il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni e il consigliere delegato all’agricoltura Giorgio Giulietti spiegano che la prossima settimana sarà promosso un incontro con le aziende interessate e le organizzazione di categoria per spiegare la situazione che si è creata con la nascita del Distretto Biologico della Maremma.

"L’incontro – spiegano Vanni e Giulietti – sarà anche utile per recepire proposte e indicazioni per tutelare le aziende biologiche del nostro territorio". Il distretto è progetto iniziato circa un anno e mezzo fa e conta 7 Comuni su 28 totali della provincia di Grosseto.

"L’iniziativa – proseguono – che dovrà avere il via libera della Regione con l’approvazione dello statuto. Francamente sfugge la logica da ‘numero chiuso’ che si è adottata anche perchè non si è tenuto conto che si è creata, per esempio, una situazione singolare all’interno dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora con un Comune dentro il Distretto e due fuori".

Manciano è dentro il distretto, Sorano e Pitigliano sono fuori. "Alle richieste avanzate da mesi di poter entrare nel Distretto – dicno – ci è stato risposto che ormai erano stati definiti gli organismi di gestione e il progetto e che l’unica possibilità potrà eventualmente aprirsi ad ottobre, cioè a statuto approvato dalla Regione, quando si potrà fare richiesta di adesione. Non mettiamo in dubbio le autonome scelte dei Comuni interessati e auguriamo buon lavoro al Distretto ma esprimiamo la nostra insoddisfazione e preoccupazione per quella che si profila come una scelta divisiva del territorio. Spiace che la Regione, e nello specifico l’assessore Marras non abbia ritenuto di dedicare una parola ai Comuni rimasti fuori benchè interessati".