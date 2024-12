Distretto Biologico della Maremma Toscana ottiene finanziamento per progetto Valori Bio

Grande risultato per il Distretto Biologico della Maremma Toscana. Il ministero dell’Agricoltura ha approvato infatti il progetto "I valori dell’agricoltura biologica per lo sviluppo sostenibile del territorio - Valori Bio", presentato lo scorso aprile e ammesso a finanziamento in ottobre.

Grazie a questo risultato, il Distretto si aggiudica oltre 322mila euro, destinati a iniziative di informazione, formazione e consulenza per le aziende agricole iscritte al Distretto e anche per le altre presenti sul nostro territorio provinciale.

"È un risultato straordinario e una grande soddisfazione per il nostro Distretto – commenta il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Abbiamo presentato un progetto solido e vincente, premiato oggi con un finanziamento definitivo di oltre 322mila euro. Siamo il primo distretto in Toscana ad ottenere tale riconoscimento, e questo segna l’inizio di un percorso che coinvolgerà l’intero territorio e tutti i distretti biologici e rurali che vorranno unirsi a noi, che faranno di Grosseto modello di riferimento a livello nazionale.

Nei prossimi due anni ci aspettano impegno e coordinamento, con un forte lavoro di squadra. Rivolgo un appello a tutte le associazioni di categoria agricole, ai Comuni partecipanti e ai nostri partner scientifici, come il Polo Universitario Grossetano, affinché collaborino con noi per rendere ’Valori Bio’ un successo. Siamo pronti a mettere in campo tutte le energie necessarie per valorizzare al massimo questa opportunità, che sarà determinante per la crescita delle nostre aziende agricole e per consolidare la Maremma come un polo di eccellenza del biologico nel panorama agricolo toscano e nazionale."