Distretto biologico, Castiglione c’è La Giunta approva l’atto di indirizzo

La Giunta di Castiglione della Pescaia ha approvato nei giorni scorsi l’atto di indirizzo per la promozione del Distretto biologico della Maremma che presenterà a tutte le imprese agricole e biologiche del territorio e alle loro associazioni di categoria in un incontro pubblico in programma venerdì alle 18 alla scuola media in viale Kennedy. "Gli addetti al settore primario castiglionese, i consumatori e l’amministrazione comunale sono sempre più attenti alle politiche che riguardano l’agricoltura sostenibile – dice Nappi – per questo, sia oggi che in passato, abbiamo compiuto precise scelte a sostegno dell’economia agricola del nostro territorio, settore questo che è stato capace di reagire prontamente, non senza difficoltà, alle crisi che si sono succedute in questi anni ed ha mantenuto alta la competitività in un mercato sempre più complesso ed esigente". "Nel corso degli anni – prosegue il vicesindaco Federico Mazzarello che segue le politiche agricole – abbiamo seguito con attenzione i cambiamenti in atto a livello produttivo, economico, sociale e ambientale e restiamo fortemente convinti che il modello di agricoltura biologica fondata sui principi del benessere, dell’ecologia, dell’equità e tutela dell’ambiente sono imprescindibili per dare valore aggiunto a questo modello economico in continua crescita".