Disco verde per il bilancio comunale "Previste solo le spese necessarie"

Approvato il bilancio di previsione 2023. Il Consiglio comunale di ieri mattina è stato incentrato sul documento unico di programmazione del triennio 202325, con particolare riferimento all’anno in corso. Il bilancio presenta un importo complessivo a pareggio di 31 milioni e 794 mila euro, con le entrate previste rispetto agli anni precedenti di 1 milioni e 100 mila euro in più. "Dato che l’amministrazione nel 2023 terminerà il proprio mandato, sono state previste solo le spese necessarie per la gestione ordinaria, l’asciando spazio alla prossima giunta di effettuare le proprie scelte. Si tratta dell’ultimo bilancio che questo mandato presenta al Consiglio comunale, mi dispiace di non averlo sottoposto all’approvazione entro la scadenza del 31 dicembre del 2022 per varie problematiche", ha detto l’assessore Settimo Zolesi. "Nel documento dicono che nel 2023 faranno i lavori di riqualificazione all’asilo Ricasoli per 600 mila euro – tuona il consigliere di minoranza Priscilla Schiano – la rotatoria di Porto Ercole per 600mila euro, le ex scuole elementari a Porto Ercole per 1,5 milioni, la pista ciclabile da Santa Liberata a Porto Santo Stefano per 2 milioni e 900 mila euro, il parcheggio multipiano per 3 milioni e via discorrendo. Ci prendono in giro perché non faranno nulla di tutto questo".

La risposta del sindaco Franco Borghini non si è fatta attendere. "Il bilancio di previsione si fa per tutto l’anno, in modo che i prossimi amministratori vi possano fare affidamento e realizzare quelle cose qualora le vogliano. Mi auguro però che il prossimo sindaco non sia Priscilla. Io non mi presenterò, non ho bisogno di fare propagande elettorali", ha detto il primo cittadino. Istituita anche la commissione temporanea di studio sulla spiaggia "Acqua Dolce".

"Il direttore dei lavori è venuto a mancare (l’ingegner Roberto Visconti) – ha sottolineato Borghini –. L’impegno che mi è stato confermato da chi lo sostituisce è che nel mese di marzo verranno finiti i lavori della frana con partenza dal mare, ad aprile ci sarà il ripristino della spiaggia per essere pronta e accessibile dai primi di maggio. La commissione verificherà che a fine lavori la spiaggia sia messa nelle condizioni di essere usufruita come negli anni precedenti". Fanno parte della commissione Priscilla Schiano, Michele Lubrano, Luigi Scotto, Cecilia Costagliola ed Erasmo Quondam Vincenzo. In assise anche nove debiti fuori bilancio per sentenze, cinque che provengono dal comando della Polizia Municipale per sanzioni derivanti dal codice della strada e quattro derivanti dal Tar.

Andrea Capitani