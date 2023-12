Disagi per cittadini e studenti: "Molti bus sono troppo vecchi. Stiamo lavorando per il ricambio"

Autobus vetusti e da cambiare, i disagi per gli studenti della Costa d’Argento, ravvisati anche nei giorni scorsi con un pullman rimasto in panne nei pressi di Fonteblanda, sono cosa nota per l’azienda Autolinee Toscane. "La situazione in questo momento è critica, non si può negare – dicono da At –. Abbiamo autobus che in alcuni casi devono stare in officina per le riparazioni. E se si rompe un mezzo in servizio poi è difficile sostituire immediatamente, creando un disagio". Problemi che si riflettono in Costa d’Argento ma anche in tutta la provincia, con l’azienda che promette delle novità per il prossimo futuro.

"Per quanto riguarda la manutenzione siamo consapevoli che il nostro parco mezzi è vecchiotto – spiegano –. Purtroppo lo abbiamo ereditato così dai precedenti gestori, ma stiamo gradualmente rinnovando. Abbiamo sei officine, dove vengono fatti più di 1300 interventi di manutenzione al mese. Sia correttivi, preventivi e successivi agli incidenti. Purtroppo, come sempre più spesso ci sta capitando, anche per atti di vandalismo. Soprattutto per danni ai sedili e ai vetri, un grande problema che costringe a fermare diversi autobus, con il servizio che ne risente per gli utenti e per noi in termini di costi. Avendo un parco mezzi che in questo momento fa un po’ di fatica se si ferma un autobus è un problema. Stiamo facendo un importantissimo programma di manutenzione, considerando che abbiamo in tutta la provincia di Grosseto 165 autobus, tra urbani ed extraurbani. L’età media della flotta è alta, di oltre 13 anni". Gli investimenti per il rinnovo degli autobus vanno avanti. "Ne sono già arrivati 25 da novembre 2021 a oggi – sottolinea l’azienda –. E nel 2024 è previsto l’arrivo di 34 nuovi autobus, in gran parte extraurbani, che sono quelli che fanno più chilometri e che usano gli studenti. Il piano di investimenti prevede un cospicuo rinnovamento anche nel 2025". Con la speranza dei cittadini della zona sud e della Costa d’Argento che alcuni di questi mezzi servano il territorio. "L’azienda ragiona per priorità – proseguono –: quindi, man mano che arrivano i mezzi nuovi, vengono assegnati al territorio che ne ha più bisogno, usando il buon senso. Una cosa che non è decisa a tavolino, ma essendo una zona in sofferenza da questo punto di vista potrebbe essere così".

Andrea Capitani