Disabilità, allarme della Consulta "E’ difficile andare avanti così"

L’Amministrazione ha preso atto atto della nota pervenuta dalla Consulta della Disabilità, con la quale si evidenziano le criticità nel territorio riscontrate dalle varie associazioni che operano su Grosseto per le persone disabili. Il documento, redatto dalla Consulta, ha prorogato all’assunzione della consapevolezza dell’Amministrazione delle problematiche riscontrate quotidianamente dalle associazioni locali, allo scopo di essere uno strumento per attuare delle migliorie. Tra queste la Consulta ha evidenziato la mancanza di figure professionali, nonché di adeguate strutture e di progettualità a sostegno delle persone disabili. "Siamo pronti ad intervenire per rispondere al meglio alle esigenze delle associazioni che si battono a sostegno dei più fragili – ha detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Attraverso l’assessorato di competenza e gli uffici cercheremo di fare il possibile per garantire alle persone con disabilità i propri diritti". "Volevo ringraziare il sindaco e l’Assessore Minozzi per l’interessamento dimostrato facendosi carico delle criticità territoriali che la Consulta Comunale per le disabilità ha segnalato attraverso un documento consegnato al primo cittadino". Questa la risposta della Consulta sulle criticità territoriali. La collaborazione e il continuo dialogo tra l’Amministrazione comunale e la consulta è un elemento fondamentale per l’abbattimento delle barriere architettoniche e dei problemi socio-sanitari.

"Come presidente della Consulta – dice Valentina – ho raccolto tutte le criticità emerse dalle varie associazioni del territorio grossetano, criticità che riguardano soprattutto l’abbattimento delle barriere architettoniche e carenze del sistema socio-sanitario che rendono la vita dei disabili ancora più difficile; ne cito solo alcune a titolo esemplificativo come la mancanza di alcune figure professionali in ambito medico e la carenza di luoghi di aggregazione per le persone più fragili".