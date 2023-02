"Diritto di cronaca e fake news" Convegno sabato al Lions Club

Il Lions Club Alta Maremma, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza un incontro pubblico per sabato alle 17 nella sala Polivalente "Tirreno" in via Bicocchi 53A. Il tema che è stato scelto è "Cronaca: tra Diritto, Privacy e Fake news". Interverranno Luca Mantiglioni responsabile redazione di Grosseto de "La Nazione", l’avvocato Simona Brizzi, l’avvocato Alberto Vannetti e Maurizio Spagnesi presidente del Lions Alta Maremma. Un tema di grande attualità quello delle notizie false, amplificato dall’uso eccessivo dei social-media che ha permesso a chiunque di diventare produttore di contenuti, e non più fruitore passivo. E allora, in un contesto sorretto dalla libertà di espressione occorre comunque capire fin dove ci si può spingere, e quali accortezze debbono essere messe in pratica per non cadere nella disinformazione.