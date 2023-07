Direttiva Bolkestein "Presa la strada giusta"

"La strada intrapresa è quella giusta". E’ quanto dice Claudio Pierini, presidente provinciale Fiba, l’associazione che riunisce gli stabilimenti balneari aderenti a Confesercenti, commentando l’incontro svoltosi presidenza del Consiglio dei ministri in merito alla Bolkestein.

"È stato un tavolo tecnico proficuo e costruttivo – dice Pierini –. Il ministero delle infrastrutture ha fornito nuovi dati aggiornati su cui si è intavolato un importante confronto per fare chiarezza e giungere ad una prima ipotesi di individuazione dei criteri volti a definire la scarsità o meno della risorsa. Stiamo seguendo attentamente il lavoro portato avanti dal tavolo tecnico in questi mesi, e accogliamo con favore i passi avanti fatti nella raccolta dei dati sulla mappatura. Ad ora, anche se possiamo commentare solo dati parziali, il problema della scarsità della risorsa sembra non sussistere. Attendiamo la prossima riunione del tavolo tecnico che si svolgerà a settembre in cui, oltre a valutare dati più completi, devono essere discussi i criteri con cui andare a stabilire l’effettiva scarsità della risorsa".

"Il tavolo tecnico in materia di riordino di concessioni balneari sta andando avanti in maniera costruttiva per capire così come sentenziato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la scarsità o meno della risorsa spiaggia – afferma il presidente regionale Fiba Simone Guerrini –. Se risulterà non scarsa, tenendo conto anche di laghi, fiumi e lagune, il passaggio con l’Ue sarà fondamentale al fine di riordinare il comparto e non far entrare le concessioni balneari nella direttiva Bolkestein. La strada intrapresa dal Governo in questi mesi è dunque quella giusta: in apertura del tavolo si è registrata, infatti, l’istituzione al ministero dell’Economia e delle Finanze dell’operatività di Siconbep, il nuovo sistema di mappatura digitale delle concessioni dei beni pubblici, spiagge comprese".