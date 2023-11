"Dinamiche politiche. Non mi appartengono"

Stefania Ulivieri non ci sta e replica alle pesanti accuse di non aver saputo gestire le operazioni del Consiglio quando c’è stata la discussione della mozione presentata da Noi per Gavorrano, sulla vicenda del Natale . Una mozione che vide l’assessore Borghi prendere posizioni ed esprimere pensieri che la minoranza non gradì. " Ho accettato di fare il sindaco – afferma Stefania Ulivieri – molto volentieri e credo di essere stata scelta per le capacità amministrative dimostrate sul campo nella precedente legislatura, come sicuramente non sono stata scelta in quanto esponente di un partito politico. Sulla questione specifica non voglio esimermi dal riconoscere che sicuramente è stata una discussione accesa, e che ho cercato più volte di ricondurre nella giusta direzione. Non ci sono riuscita? Sicuramente è così, ma non posso assumermi delle responsabilità derivanti dall’espressione di opinioni personali dovute a dinamiche tutte politiche e che non mi appartengono".