Digitalizzazione contenimento energetico e strade

A Capalbio si legge Pnrr e si traduce in fondi per interventi sulla digitalizzazione (250mila euro), al contenimento energetico (200mila euro) e sulla viabilità (oltre un milione di euro). Il Comune ha in piedi 13 progetti già finanziati, è stato poi accolto il ricorso per un bando da un milione e 600mila euro sul’Anfiteatro del Leccio. Alcuni interventi sono in esecuzione come la manutenzione stradale e il rifacimento del ponte del Chiarone a Pescia Fiorentina e del ponte del Melone fra Capalbio Scalo e Macchiatonda. A ottobre inizieranno altri lavori. "Non abbiamo riscontrato difficoltà nella partecipazione ai bandi del Pnrr – dice il sindaco Chelini –. In linea anche con le indicazioni degli uffici comunali che hanno collaborato per l’ottenimento dei finanziamenti, evidenziamo la farraginosità del sistema di rendicontazione degli investimenti. Auspichiamo procedure più snelle nella fase successiva all’aggiudicazione dei bandi". Al Comune di Sorano sono stati assegnati 400mila euro per la messa in sicurezza del versante sovrastante la caserma dei Vigili del fuoco. Altri progetti come quello relativo all’ "attrattività dei borghi storici (1milione e 500mila euro) e al rifacimento della palestra del Comprensivo (1milione e 121mila euro) sono in graduatoria ma non finanziati. "Molti bandi del Pnrr – ha detto il sindaco Vanni – sono l’ ennesimo frutto della burocrazia ministeriale, lontana anni luce dalla realtà". Scansano ha ottenuto 250mila euro per la riqualificazione energetica del Castagnoli e 2 finanziamenti (75mila e 80mila euro) per digitalizzare alcuni servizi del Comune.