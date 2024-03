Diffida a Parco dell’Arcipelago e Regione

"Mufloni del Giglio", Enpa, Lndc e "Vitadacani" con la Rete dei santuari diffidano la Regione Toscana e il Parco dell’arcipelago.

"Con l’ordinanza del 28 febbraio, il Tar di Firenze non ha solo sospeso gli abbattimenti dei pochi mufloni rimasti vivi al Giglio – dicono le associazioni animaliste – ma ha aperto la strada per valutare l’illegittimità della loro eradicazione. Procediamo ora con una diffida nei confronti del presidente dell’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, Giampiero Sammuri, dal continuare con la cattura, la traslocazione e la sterilizzazione di questi ultimi animali sopravvissuti a tre anni di eradicazione.

Seppur cacciabile in molte regioni d’Italia – concludono le associazioni ambientaliste – studi scientifici hanno rivelato come il muflone del Giglio sia di origini sarde, dunque appartenenti ad una specie protetta e non cacciabile, e come il suo dna dimostri una purezza genetica unica che costituisce una importantissima risorsa per la biodiversità e per la comunità scientifica".