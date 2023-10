Differenziata: "Ostacolo alla bandiera blu"

Bandiera Blu sempre più lontana per l’Argentario con il record negativo per la raccolta differenziata. I dati dei Comuni della Maremma per la differenziata del 2022 tracciano un dato che fa riflettere per l’Argentario, fanalino di coda con un meno 1,88% rispetto dal precedente anno, arrivando solo al 27,58% dell’ammontare dei rifiuti prodotti raccolti con la differenziata, pur essendo la Maremma in crescita, con Arcidosso addirittura al 78,48%. Un dato che allontana anche i parametri per le assegnazioni della famosa bandiera Blu, come ricorda il comandante Daniele Busetto di Artemare Club. "Per ottenere l’ambito riconoscimento internazionale – sottolinea – le località devono presentare la propria candidatura ritenendo di soddisfare i criteri imperativi stabiliti dalla Foundation for Environmental Education (Fee), come ad esempio qualità delle acque eccellente, raccolta differenziata o allaccio degli scarichi ai depuratori. Il Comune deve inviare il Modello Unico di Dichiarazione in formato cartaceo, documento che le singole amministrazioni comunali sono obbligate per legge a compilare annualmente per indicare quantità dei rifiuti raccolti, tipologia e luogo dove gli stessi vengono riciclati, impianti di riciclo ovvero smaltiti in discarica o termovalorizzatore. Si viene però subito esclusi dalle fasi di valutazione successive se non si raggiunge il 40% dei rifiuti della raccolta differenziata. Bandiera Blu che è importante per il turismo e l’economia, non dimenticando che l’Argentario è famoso per il mare pulito al turismo nazionale e internazionale che lo frequenta".