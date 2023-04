‘Differenziata Con il Pnrr Ecco 4 progetti’

Simona Petrucci, già assessore all’ambiente del Comune di Grosseto e oggi senatore di Fratelli d’Italia, commenta la graduatoria definitiva stilata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che vede 4 progetti destinati al territorio di Grosseto, che saranno finanziati nell’ambito del Pnrr per quanto riguarda la linea "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata". "La mia gioia per questo importantissimo risultato – esordisce – è doppia. Come ex assessore, ero infatti in carica al tempo dell’ideazione e realizzazione dei progetti, sono felice perché viene premiato un lavoro serio, frutto di una programmazione strutturata e radicata su tutto il territorio cittadino. Insieme all’Ufficio ambiente abbiamo creato e immaginato la concreta realizzazione di queste iniziative, che oggi si avvicinano a diventare realtà. Stiamo parlando di ben 4 progetti. Due per il potenziamento della differenziata nelle spiagge e nei parchi, uno per la fornitura delle postazioni informatizzate per il conferimento dei rifiuti e l’altro per la nascita, in via Giordania, di un grande, nuovo e tecnologicamente avanzato centro di raccolta comunale per la differenziata: una struttura sostenibile, a consumo zero, che andrà anche a riqualificare la zona in cui sorgerà. Il totale finanziato è di circa 1,9 milioni di euro. Ho parlato di gioia doppia – prosegue – perché, da senatore, tocco con mano ogni giorno la concretezza di un’azione che il governo sta portando avanti per la realizzazione di queste e di tutte le iniziative che rientrano nel contenitore del Pnrr".