Differenziata, arrivano gli eco-informatori Primi incontri con i cittadini sulla raccolta

Arrivano gli eco-informatori di Sei Toscana che comunicheranno a residenti e turisti tutte le informazioni necessarie sul corretto utilizzo dei nuovi cassonetti "intelligenti". "La vigilia di Pasqua – anticipa il sindaco Elena Nappi – personale appositamente formato da Sei Toscana si occuperà di assistere cittadini e attività commerciali presidiando le nuove postazioni di raccolta dei cassonetti che dall’inizio del 2024 diventeranno ad accesso controllato e illustreranno le corrette modalità di conferimento dei rifiuti". Domani dalle 9 alle 10 questo servizio partirà da via del Maestrale, l’ora successiva gli eco-informatori si troveranno in via Marconi per poi spostarsi in via Veneto dalle 11 alle 13, dove saranno anche nel pomeriggio dalle 14 alle 15 per poi informare gli abitanti di via Roma fino alle 16. Sabato 15 il primo appuntamento con gli eco-informatori al mattino è previsto alle 9 e riguarderà il punto di raccolta nei pressi del parcheggio di via Ponte Giorgini, per poi dopo un’ora dare spiegazioni in piazza Dante Alighieri, via Ponte Giorgini, via Manzoni. Nel pomeriggio dalle 14 saranno informati gli abitanti di via della Torre e Vespucci. Sabato 22 la strada provinciale delle Collacchie a Roccamare. Sabato 29 e sabato 6 maggio sono previsti altri due incontri.