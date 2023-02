Diffamazione Assolto dal giudice

La lettera sul presunto voto di scambio inviata a tutti i sostenitori di Andrea Benini, sindaco di Follonica, trovata nella cassetta della posta di casa di colui che gestiva la campagna elettorale del candidato di centrodestra, è costata una condanna per calunnia. La vicenda è tornata nelle aule del Tribunale perché Luigi Costagli doveva rispondere anche delle accuse di diffamazione, ma il giudice Adolfo Di Zenzo ha dichiarato il proscioglimento.

Sono dunque due le sentenze sulla stessa vicenda: la mail "incriminata" era stata inviata nel 2019 e riportava i tavoli per la campagna elettorale di Andrea Benini durante le amministrative a Follonica che lo incoronarono ancora una volta sindaco della cittadina del Golfo. In fondo alla composizione dei tavoli c’era scritto che tre persone avevano beneficiato delle varianti approvate dal Comune, come se si fosse trattato di voto di scambio. Costagli presentò un esposto in Procura e consegnò quella lettera ai carabinieri di Follonica. Benini e tre persone che erano state citate nella lettera sporsero però denuncia: costituiti parti civile in entrambi i processi, Costagli era stato condannato (per calunnia) a due anni e tre mesi ed era stato riconosciuto un risarcimento per 60mila euro. Ieri mattina il viceprocuratore onorario Leonardo Brogi ha chiesto una condanna a sei mesi, ma il giudice Di Zenzo ha accolto la richiesta dell’avvocato Lera e il responsabile della campagna elettorale del candidato di centrodestra alle scorse elezioni amministrative è stato assolto.