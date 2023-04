Difesa del suolo, soldi a Pratoranieri e in città

Oltre 600milioni di euro di interventi in corso per la difesa del suolo da parte della Regione, ripartiti su base provinciale; altri 99 milioni in arrivo di cui 60 già assegnati tramite Pnrr a 23 progetti (vedi elenco allegato) nei territori che hanno vissuto un evento oggetto di emergenza nazionale; altri 30 milioni sono fondi Fesr di cui 10 per le frane, altri 10 per opere a difesa del suolo, 10 per l’erosione costiera destinazione masterplan della Costa. Ci sono poi altri 9 milioni del Mef dedicati ai progetti del Comuni. Sia i 30 milioni di fondi Por-Fesr che quelli del Mef sono accessibili tramite bandi. Il presidente Giani ha sottolineato alcuni degli interventi principali, tra cui quelli di Follonica e Pratoranieri per un totale di 11 milioni di euro. "La difesa del suolo – ha detto Giani – è anche valorizzazione degli elementi naturali e quindi voglio segnalare una cosa unica, che facciamo in Toscana per la prima volta sfruttando l’acqua e la sua energia, coniugando così difesa del suolo e produzione di energia idroelettrica".