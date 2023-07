"Difendiamo la Maremma" Il sindaco a Roma in Commissione vigilanza Rai

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna è andato a Roma per incontrare Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Parlamentare di vigilanza Rai. Lo scopo dell’incontro era difendere l’onorabilità del territorio e smentire con fermezza le affermazioni diffuse durante "Mi Manda Rai Tre". "Le informazioni errate divulgate dalla trasmissione hanno causato un significativo danno alla reputazione del nostro territorio, incidendo sia sull’immagine che sull’economia locale - ha detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – L’amministrazione ha agito con tempestività e determinazione, presentando una documentazione accurata e dettagliata. Crediamo fermamente che la comunicazione e l’informazione debbano sempre fondarsi su dati verificabili e corrispondenti alla realtà dei fatti. Questo è fondamentale per garantire la tutela dell’informazione responsabile e imparziale, che costituisce un pilastro essenziale della democrazia". "La documentazione raccolta ha dimostrato inequivocabilmente la qualità delle nostre acque – ha aggiunto –, recentemente insignite della bandiera blu per il ventitreesimo anno consecutivo. Al contrario di quanto riportato dalla trasmissione, nel biennio 2022-2023, il nostro territorio è stato interessato solamente da due giorni di provvedimenti amministrativi, entrambi revocati immediatamente. Questa a testimonianza che la situazione è pienamente sotto controllo e che non esiste nessuna problematica particolare". L’incontro con il vicepresidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha rappresentato un’opportunità per portare "l’argomento a un livello istituzionale di elevata rilevanza, ottenendo la massima attenzione e considerazione su un tema così delicato".