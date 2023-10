Dieci milioni per le imprese. Ecco il plafond di Banca Tema per il Distretto Biologico

Dopo il lancio del sito web, è stato siglato dal presidente del Distretto Biologico della Maremma Antonfrancesco Vivarelli Colonna l’accordo quadro con Banca Tema, che impegna le parti nell’individuazione e nello sviluppo di un portafoglio di programmi e imprese comuni. Un plafond bancario di ben 10 milioni di euro nato per venire incontro alle esigenze delle imprese territoriali associate al Distretto, che potranno dunque beneficiare di interventi finanziari mirati. Un gesto importante che testimonia ancora una volta, non soltanto un’attenzione particolare da parte di Banca Tema per Grosseto, ma anche e soprattutto per lo sviluppo della rete che costituisce il territorio del Distretto. Lotta agli incendi, alla siccità, alla desertificazione, finanziamenti alle aziende agricole che vogliono realizzare impianti fotovoltaici sui tetti di immobili rurali, protezione delle produzioni agricole, prevenzione dei danni da predatori e finanziamenti per le aziende agricole che avviano il percorso di transizione verso il biologico: sono soltanto alcune delle azioni alle quali ha pensato Banca Tema. A ciò si aggiunga anche un occhio di riguardo verso coloro che hanno meno di 41 anni e verso le aziende che hanno già ricevuto una certificazione. L’impegno di Banca Tema non si è voluto fermare qui. La stessa intende collaborare anche nel favorire il superamento della crisi aziendale. A tal fine, è stato costituito un fondo di solidarietà pari a 500mila euro da erogare, a condizioni particolarmente vantaggiose, nel caso in cui si verifichi un lutto o una calamità naturale che vada a colpire l’azienda agricola.

"Siamo oggi qui a festeggiare un altro traguardo importante, grazie a Banca Tema – commenta il presidente del Distretto Biologico della Maremma Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Si tratta di un plafond ricco e innovativo a disposizione degli associati". "Siamo molto contenti di questa giornata – aggiunge Becherini – Il Distretto sta muovendo i suoi primi passi e lo sta facendo insieme alla nostra Banca. Le oltre 1300 imprese locali che si assoceranno, potranno beneficiare di una serie di interventi volti a sostenere le loro attività ordinarie, ma anche il processo di conversione al biologico". "Il nostro obiettivo – spiega Maurizio Sonno, responsabile dell’ufficio agricoltura di Banca Tema – è stato quello di dare al Distretto biologico un’altra arma nel rispondere alla domanda "perché associarsi?". Ecco, con una convenzione così offriamo un’opportunità economica a tutti".