"Dieci domande per i negozianti"

Rita Bernardini, consigliere comunale gruppo misto minoranza, questo weekend andrà dai commercianti per proporre loro un questionario con l’intento di capire il loro punto di vista. "Come possiamo proporre idee, soluzioni e quant’altro se prima non abbiamo ascoltato chi vive in prima persona un problema ed una determinata realtà? È importante andare tra i commercianti per capire il loro punto di vista". Ecco il questionario: 1) Quali sono i motivi per cui si dovrebbe aprire un’attività commerciale nel centro storico oggi? 2) Quali caratteristiche principali deve avere il centro storico per essere di maggior aiuto a negozi e attività? 3) I parcheggi per le auto, a tuo avviso sono sufficienti? 4) I collegamenti di trasporto pubblico a sono efficaci per permettere l’accessibilità al centro storico? 5) Cosa vorresti fosse fatto per migliorare il decoro del centro? 6) Pensi possa essere utile per la tua attività, il prolungamento dell’orario di apertura alla vendita durante la pausa pranzo? 7) Cosa pensi sull’importanza degli eventi culturali e attrattivi nel centro di Grosseto? 8) Quali sono i punti di forza del commercio del centro grossetano? 9) Cosa vorresti che l’Amministrazione comunale facesse per te? 10) Cosa sei disposto a fare per aiutare ad incentivare il commercio nel centro storico?