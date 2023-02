Didattica veramente inclusiva

Già dal 2019 il nostro Istituto aderisce alla "Robotoscana", rete, tra le prime a livello nazionale, che ha la finalità di coordinare e condividere le principali esperienze in materia di robotica messe in campo dalle istituzioni scolastiche, dal Miur e dalle sue emanazioni periferiche, dagli Enti locali, dalle Università, dalle aziende pubbliche e private. Il fine ultimo di "Robotoscana" non è solo diffondere la "Robotica" nella scuola in tutte le sue possibili forme didattiche, laboratoriali, ludiche, ma soprattutto divulgare l’idea che è possibile utilizzare questa "scienza" come valido e proficuo strumento didattico ed educativo. La robotica è un mezzo efficace per potenziare l’apprendimento scolastico e lo sviluppo cognitivo-relazionale. Sfruttando la flessibilità dei sistemi tecnologici, la robotica attua una didattica inclusiva di tutti gli studenti anche quelli che esprimono bisogni educativi speciali. L’esperienza ci ha insegnato che, le gare di robotica, oltre ad essere un momento di competizione, sono soprattutto un momento di crescita individuale dello studente e collettiva a livello di squadra.