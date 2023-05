Didattica innovativa A lezione anche di scacchi

Dopo una lunga serie di lezioni, che sono partite ad ottobre, ieri nel giardino delle scuole elementari di Orbetello Scalo si è svolta la giornata conclusiva del progetto "Io imparo con gli schacchi" al quale – seguiti dal maestro di scacchi Maurizio Caposciotti – hanno preso parte tutti i 56 alunni dell’istituto, compresi i ragazzi che hanno bisogno di essere seguiti con maggiori attenzioni. E’ dimostrato, infatti, che il gioco e la conseguente logica degli schacchi, risulta molto positiva per il dialogo, l’apprendimento, la conoscenza degli fra gli stessi alunni.

Voluto e sponsorizzato dal Rotary Club di Orbetello e della Costa d’Argento, rappresentato ieri nella giornata di festa conclusiva dal presidente Massimo Ussia e dalla consigliere Nunzia Costantini, il progetto ha riscosso un ottimo successo educativo, culturale e formativo.

Lo hanno ribadito la direttrice dell’Istituto Comprensivo Marinella Pascale e la direttrice della scuola elementare dello Scalo Tabita Trabazza, che si sono dichiarate molto soddisfatte della vicinanza del Rotary a molte iniziative a sostegno del mondo scolastico e delle scuole primarie della nostra zona.

"In questo plesso di Orbetello Scalo – dice Chiara Piccini, vice sindaco ed assessora comunale alle Politiche sociali e scolastiche – sono state portate avanti molte sperimentazioni, in alcuni casi sostenute economicamente dal Rotary Club della Costa d’Argento ed in altre dal Comune e dall’assessorato alla Pubblica istruzione, che ci hanno consentito di avviare percorsi formativi con lezioni e corsi innovativi, l’uso e la conoscenza del computer e dell’informatica, così come il rinnovo di molti arredi scolastici".

La Piccini ha poi presieduto, insieme a Massimo Ussia e Nunzia Costantini ed alle dirigenti scolastiche presenti, alla cerimonia finale nel corso durante la quale tutti i ragazzi partecipanti al progetto hanno ricevuto un attestato di qualifica. Anche il prossimo anno scolastico sia l’assessora Chiara Piccini che il Rotary sosterranno altri percorsi, come quello con la formazione interattiva fra ragazzi a cani.

L’istituto da giugno ospiterà invece le scuole estive dedicate ai ragazzi che hanno genitori entrambi a lavoro.

Michele Casalini