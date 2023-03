Diciassettenni rapinati in spiaggia Pistola puntata contro

Pistola puntata al collo delle vittime per farsi consegnare tutto ciò che di valore avevano con sé, poi una volta presi soldi e telefoni cellulari è fuggito dileguandosi nel buio della notte.

Serata con un bruttissimo finale per due ragazzi di 17 anni nella zona di Senzuno, a Follonica, quella di sabato scorso.

I due amici avevano deciso di trascorrere il sabato sera in un locale da ballo sul lungomare ed erano insieme ad altri coetanei, ma ad un certo punto erano usciti e a piedi avevano raggiunto la spiaggia.

Dopo aver trascorso un po’ di tempo lì, stavano camminando per rientrare ne locale ma a quel punto hanno notato nel buio la sagoma di un’altra persone che si stava avvicinando che quando è arrivata al loro fianco avrebbe tirato fuori una pistola puntandola al collo di uno dei due giovani e ha intimato ad entrambi di consegnargli soldi e telefonini. Pochi euro e i cellulari sono il bottino della rapina, ma grande è stato lo spavento per i due diciassettenni che sono poi velocemente rientrati nel locale per chiedere aiuto e per dare l’allarme.

L’uomo, però, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Uno dei due ragazzi rapinati è stato soccorso dal personale del "118" e a causa del forte stato di choc è stato trasportao in ospedale per accertamenti.