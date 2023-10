Dibattito sull’aborto. Il Pd: "Che giravolte"

GROSSETO

"Le giravolte del sindaco di Grosseto sono imbarazzanti. Prima si schiera a favore di una proposta di legge con cui si imporrebbe alle donne in procinto di abortire di vedere le immagini e ascoltare il battito cardiaco del feto. Poi, davanti alla grande indignazione provocata, corre ai ripari, fa vittimismo, dice che è ingiusto definirlo antiabortista. Infine ritratta, aggiunge di non essere d’accordo con la proposta di legge che ha firmato". A parlare così è Simona Querci, membro della segreteria del Pd toscano. "Lo ha fatto a suo dire – prosegue Simona Querci – solo per accendere i riflettori sulla legge 194. Ci fa piacere che le reazioni suscitate da quella proposta violenta contro le donne lo abbiano costretto a una retromarcia. Ma la giustificazione è davvero imbarazzante: le leggi sono una cosa seria e un amministratore pubblico per primo dovrebbe saperlo". Ma c’è anche chi prende le difese del sindaco Vivarelli Colonna. E’ veramente surreale il dibattito che ha riempite i nostri quotidiani riguardo la posizione del sindaco di fronte alla difesa della vita al quale come volontari del Centro di Aiuto alla Vita esprimiamo tutta la nostra solidarietà". Inizia così Lina Pettinari, presidente del Movimento per la Vita. "In questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori. Il sindaco ha espresso il suo pensiero come cittadino e fino a prova contraria, in democrazia non è ancora vietato pensare ed esprimere la propria opinione, anche se si ricopre il ruolo di sindaco. Credo che questo scontro debba trasformarsi in una occasione di dialogo, vista la situazione demografica in Italia ed in Europa. Se si ha una visione politica ci si impegna per fare delle proposte che possono aumentare le opportunità e non limitarle con dei pregiudizi ideologici". Poi Lina Pettinari, che da sempre lotta a tutela della vita, chiude il suo intervento affermando: "Chi conosce la legge 194 sa che i consultori erano nati anche per questo, ovvero per rimuovere le cause dell’aborto e il personale medico dovrebbe informare delle alternative e le possibilità di aiuto che offre il territorio".