"Diamo risposte alle aziende"

Trovato l’accordo tra i comuni di Castell’Azzara, Pitigliano, Roccalbegna, Sorano, Semproniano e il FarMaremma per dare il via al distretto biologico che forse si chiamerà Distretto biologico Aldobrandesco. Più piccolo se si guarda ai numeri rispetto a quello già attivo della Maremma Toscana, questo distretto biologico ha comunque molte potenzialità. I soggetti interessati si sono incontrati e hanno stabilito i criteri e diviso le spese per la gestione del progetto. È stato definito anche il cronoprogramma che comincerà a gennaio coinvolgendo le associazioni di categoria e le aziende interessate e che porterà nel giro di pochi mesi al riconoscimento del nuovo distretto biologico. A parlarne è il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili che in questa fase preliminare ha tirato le fila. "Sono contento perché in tempi rapidi riusciamo a fare quello che altri hanno fatto in due anni – ha detto Gentili – e dunque riusciamo a rispettare anche i tempi che ci chiedono gli agricoltori. La nascita di questo distretto è frutto di richieste partite dal basso, dalle realtà biologiche della zona, siamo contenti di riuscire a dare risposte rapide".

Nei cinque comuni sono 390 le aziende certificate biologiche, molte altre sono in transizione, segno di una crescente sensibilità verso un certo tipo di agricoltura.

N.C.