"Diamo di più", 2 giorni con l’assemblea Avis

Si chiama "#diamodipiù - Uniti per l’autosufficienza" ed è lo slogan usato per la 52esima assemblea regionale di Avis Toscana, in programma oggi e domani alle 10 al teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulla donazione in Toscana e anche in provincia di Grosseto, dove ci sono dei punti di eccellenza sicuramente da monitorare e studiare. La donazione di sangue infatti, nel post Covid ha avuto un rallentamento preoccupante. Interverranno Claudia Firenze, presidente Avis Toscana, Serena Spinelli, assessore regionale al Sociale, Simone Bezzini, assessore regionale alla Salute, Alessandra Nardini, assessore regionale all’Istruzione, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Donatella Spadi, consigliera regionale e membro della commissione Sanità, Simona Carli, direttrice del Centro regionale sangue e infine Simona Dei, direttrice sanitaria dell’Asl Toscana Sud Est.