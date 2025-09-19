Diaccia Botrona, il Comune acquisisce 250 ettari della riserva

Castiglione della Pescaia, 19 settembre 2025 – Accordo storico tra il Comune di Castiglione della Pescaia e la Società Agricola La Pioppa: quest’ultima cede al Comune in comodato d’uso gratuito oltre 250 ettari di terreni ricadenti nella Riserva naturale della Diaccia Botrona per i prossimi 90 anni. Una questione che andava avanti da molti anni. La Riserva, un territorio di oltre 1200 ettari protetto dallo Stato, venne istituita nel 1996; importante in quanto habitat unico, in particolare per la fauna migratoria, e simboleggiata dalla Casa Rossa, progettata dall’ingegnere Leonardo Ximenes nel 1765 per regolare le acque delle paludi ed iniziare la bonifica della zona lacustre. Lo Stato ha delegato la gestione della Riserva alla Regione Toscana, che a sua volta l’ha affidata al Comune di Grosseto, ma molti terreni appartengono a società private come la Società Agricola La Pioppa. Per cui essa sarà gestita direttamente tra i comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia.

“E’ una questione che va avanti da parecchio tempo, da quando c’era ancora la Provincia - spiega la sindaca, - valorizzazione non significa solo creare progettualità ma anche la possibilità di riqualificare. All’interno della Diaccia Botrona ci sono sempre stati tanti privati che coltivano queste zone in maniera idonea. Ci sono voluti diversi anni perché i bandi andavano deserti, fino a quando la società La Pioppa ha fatto l’offerta che è andata in porto. I terreni fanno parte del comune di Grosseto, in cui Castiglione poteva entrarci relativamente. Nel 2021 la situazione era in ballo e c’era un continuo battibecco sul fatto che la vendita sarebbe stata un fatto negativo per la Riserva naturale. Si ipotizzava la costruzione di palazzi, industrie, ecc quando da questo punto di vista le normative sulla Diaccia Botrona non potevano fare altro che valorizzarla“. Spiega inoltre che per Castiglione è un valore aggiunto, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello turistico in periodo di bassa stagione. “Nell’ultimo triennio la Riserva va di moda. Con questa firma ci troviamo a chiudere un cerchio che ci darà uno slancio nuovo; per i prossimi 90 anni questi terreni saranno gestiti tra i comuni di Grosseto e di Castiglione insieme ai tanti enti che porteranno milioni di euro sulle attività della Diaccia Botrona”. La tutela della Riserva per Nappi deve essere la priorità e spiega che “senza acqua non può vivere e dovremmo ripristinare l’equilibrio tra acqua salata, che sta diventando sempre più presente, e acqua dolce, perchè l’acqua è il fulcro delle attività della Diaccia Botrona, in particolare coltivazioni”. Spazio alla progettualità anche da Pompeo Farchioni, coproprietario de La Pioppa, che intende anche affidare a un ente privato 100-200 ettari vicini alla Diaccia Botrona.