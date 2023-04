Di scena il "Lions Day", che sarà dedicato allo screening del diabete

Sabato 22 a Follonica si terrà il "Lions Day" con due eventi legati alla sanità e alla prevenzione organizzati dal Lions Club Alta Maremma con il Comune di Follonica, il Coeso Società della Salute e le Misericordie della Toscana. Dalle 9 alle 17 Il Camper Sanitario del Lions con i volontari delle Misericordie stazionerà in piazza Sivieri per offrire a tutte e tutti uno screening gratuito del diabete. Chi vorrà sottoporsi alla visita potrà rispondere a un questionario e avrà a disposizione i test medici. Per prenotare una visita basta chiamare il numero 3883727956 (dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 18 nei giorni feriali). Sempre il 22 aprile, alle 17, nella sala Tirreno si terrà il convegno "Alzheimer: la malattia e gli aspetti socio sanitari". Partecipano Maurizio Spagnesi, presidente del Lions, il sindaco di Follonica Andrea Benini, Roberto Marconi, direttore Neurologia, Tania Barbi, direttrice del Coeso e Claudio Pacella, presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Polo Universitario.