Di scena "Blu infinito" di Anthony Heinl

Al Teatro degli Industri oggi alle 21 "eVolution dance theater" presenta "Blu infinito": il direttore artistico e coreografo Anthony Heinl firma uno spettacolo dove danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti e atleti fondono le loro discipline fra teatro fisico e danza, avvalendosi di un’illuminazione e di una scenotecnica innovative. I biglietti sono disponibili online (comunegrosseto.ticka.it) o al botteghino del teatro, che sarà aperto dalle 19 alle 21.

Durante lo spettacolo è previsto l’uso di effetti stroboscopici che potrebbero causare disturbi alle persone fotosensibili. "Blu infinito" trasporta il pubblico in un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione: il blu infinito è l’origine di ogni metamorfosi, muta di forma e densità, avvolge le sue misteriose creature in un sensuale e travolgente abbraccio. La fusione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo dall’indimenticabile impatto visivo. La stagione teatrale continua: il prossimo spettacolo in cartellone è giovedì 16 marzo al Teatro Moderno con Claudio Bisio in "La mia vita raccontata male". Per ogni altra informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamare il numero 334 1030779.