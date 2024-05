Di nuovo caos in via Roma. Ancora una rissa in strada

Ancora una rissa in pieno giorno in via Roma, e sempre con protagonisti cittadini stranieri. L’ennesimo caso si è verificato ieri mattina: un gruppo di stranieri ha iniziato prima a discutere sul marciapiede all’incrocio tra via Trieste e via Roma. E dalle parole si è passato ai fatti nel giro di pochi secondi. Una rissa in piena regola che ha visto protagonisti almeno cinque persone che si sono picchiati tra l’incredulità delle decine di persone, che stavano passando lungo via Roma, e degli automobilisti, alcuni dei quali hanno addirittura fermato la marcia delle proprie auto perché gli stranieri hanno invaso la carreggiata mentre se le davano di santa ragione. Il primo intervento è stato dei due militari dell’Esercito che stavano controllando la zona. Il loro intervento ha placato gli animi dei contendenti almeno per un po’, visto che il gruppo ha comunque continuato a litigare. I negozianti della zona hanno addirittura abbassato le saracinesche per evitare che la rissa si "spostasse" dentro le loro attività, come è accaduto qualche tempo fa. Molte le persone che hanno assistito all’accaduto. Sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia ma alcuni dei protagonisti della rissa sono scappati. Sono rimasti sul posto quelli leggermente feriti che sono stati identificati dagli agenti, che hanno riportato la calma.