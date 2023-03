Destagionalizzazione "Stabilimenti balneari aperti 10 mesi all’anno"

"Implementare e destagionalizzare i flussi turistici è un obiettivo che Amministrazioni comunali e associazioni di categoria come Confcommercio Grosseto, per quanto di propria competenza, inseguono da diverso tempo e apprendere che almeno in un comune della nostra provincia, quello di Follonica, si sta conseguendo un primo risultato utile in questa direzione non può che farci piacere e ci spinge a mettere ancora più entusiasmo nella proposta di contributi da offrire alle istituzioni impegnate su questo fronte". Così Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto commenta l’iniziativa del Comune di Follonica di consentire agli stabilimenti balneari di quella città di restare aperti dieci mesi all’anno già a partire dal 2024. "L’elioterapia – aggiunge il direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando – è una scienza terapeutica nota e praticata da tempo ma sulla quale in questo periodo post-pandemico l’interesse sta crescendo in maniera esponenziale. E la Maremma è un territorio che ben si presta al suo sviluppo perché non solo è in grado di offrire temperature gradevoli già dal mese di febbraio e fino a quello di ottobre inoltrato, ma, al contempo, presenta una serie di servizi connessi che non lasciano mai il turista abbandonato a sé stesso, neanche in un periodo considerato ‘morto’ come la fine di febbraio. Dare la possibilità agli stabilimenti balneari di restare aperti per un periodo sensibilmente più lungo della classica stagione balneare di sei mesi – prosegue Gabriella Orlando – può dunque rappresentare un forte elemento di attrattività turistica soprattutto verso quelle realtà territorialmente più vicine alla Maremma, per le quali risulta più semplice trascorrere i fine settimana di primavera nella nostra terra approfittando del nostro bel sole e dello iodio del nostro mare. Anche senza poter fare il bagno, la permanenza in spiaggia, infatti, risulta essere assolutamente salutare".

"Apprezziamo, dunque, il fatto che si inizino a valutare in maniera concreta opportunità di destagionalizzazione turistica basate su modelli specifici di business – riprende il presidente di Confcommercio grosseto, Giulio Gennari – e auspichiamo che questo nuovo approccio possa essere adottato anche dalle altre amministrazioni della provincia di Grosseto".