Deserto in Maremma, la siccità preoccupa: Ombrone in secca e l’estate si avvicina

Gravissima situazione di siccità in Maremma

Grosseto, 12 marzo 2023 – La siccità preoccupa. Soprattutto in Maremma: le piogge sono state più scarse, se non addirittura nulle, per cui l’Ombrone ha visto ridursi la portata da 27 metri cubi al secondo a 12,50 metri cubi al secondo. I dati, secondo il monitoraggio dell’Anbi, aprono uno squarcio incredibile su quello che potrebbe accadere nella prossima primavera e soprattutto nella stagione estiva. Le stazioni di rilevamento della Regione Toscana di Ripescia, Alberese, Poggio Perotto a Magliano e Campagnatico hanno registrato da 46 a 51 giorni considerati siccitosi (ovvero con piogge molto scarse). A febbraio sono state infatti registrare la metà delle piogge (rispetto alla media 1993 – 2022): sono caduti 26 millimetri contro i 65 di media di questi ultimi venti anni.

«Il livello di attenzione resta alto anche se al momento non si registrano particolari criticità – ha detto Fabrizio Filippi , il delegato confederale di Grosseto – C’è molta preoccupazione. Quello che è evidente, vista la scarsità di piogge e la scarsità di neve caduta in questi mesi che le alte temperature hanno sciolto a tempo record, è che ci dirigiamo verso un’altra estate difficile. I presupposti purtroppo ci sono. Ecco perché dobbiamo cambiare il nostro approccio partendo dall’ottimizzare i consumi domestici. Evitare gli sprechi e mettere in pratica tutte quelle strategie per preservare la risorsa. Dobbiamo migliorare la raccolta delle acque piovane: oggi tratteniamo solo l’11%, dobbiamo arrivare al 50%. E accelerare sul progetto di recupero degli invasi che sono migliaia e che la burocrazia ha svuotato in questi anni". Coldiretti punta sulle nuove tecnologie per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici promuovendo l’uso razionale dell’acqua, sviluppando sistemi di irrigazione a basso impatto e colture meno idro-esigenti. Devono andare in questa direzione la nuova Pac, (Politica agricola comune), e le scelte della Regione, grazie alla collaborazione con la vice presidente, Stefania Saccardi, attraverso il complemento dello Sviluppo rurale 2023 – 2027.

«La nostra agricoltura resta competitiva se investe sulle nuove tecnologie. E’ una forte spinta anche alla nascita di nuove imprese giovanili – conclude Filippi –. La tecnologia è una risposta anche all’emergenza climatica e agli effetti della guerra sui costi di produzione. La disponibilità di acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la competitività dell’intero settore alimentare ed agroalimentare di qualità regionale". L’allarme siccità lo lancia anche Fabrizio Tistarelli , presidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana.

"Il rischio siccità in Maremma è alto, siamo preoccupati per l’estate che ci aspetta – ha detto – A febbraio praticamente non ci sono state piogge, a marzo ad ora molto poche: prevedo criticità lungo la costa, soprattutto nel Grossetano. Il rischio è anche avere acque di scarso valore". "La soluzione è creare invasi – chiude – e in questo sens o sta andando la Regione, promuovendo bandi per la loro progettazione e realizzazione. Gli invasi devono essere sempre di più, in modo da poter proteggere l’acqua e averla nei momenti di siccità estrema. È superfluo spiegare che l’agricoltura non può andare avanti senza l’acqua – chiude Tistarelli – Ma è evidente che non possiamo solo sperare che piova: i cambiamenti climatici sono una realtà, vanno affrontati con soluzioni innovative".