‘Desertificazione banche. Curare i servizi ai cittadini’

Rinnovo del contratto collettivo nazionale, desertificazione degli sportelli bancari, partecipazione. Questi i temi trattati durante il direttivo provinciale della First Cisl. "Nelle scorse settimane – dichiara la segretaria generale di First Cisl Grosseto Loredana Marletta – è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore creditizio e finanziario con un risultato molto importante, ottenuto anche grazie al lavoro di First Cisl nell’elaborazione della piattaforma unitaria e nella contrattazione con l’Abi, che nel prossimo meso sarà approvato e che comporta un aumento importante nella parte retributiva e della redistribuzione dovuta anche all’inflazione a due cifre".

Oltre alle buone notizie, anche la preoccupazione per la tendenza a chiudere alcune filiali: "La Maremma – aggiunge Marletta – continua ad essere un’isola felice perché dopo un periodo di imponenti chiusure, nell’anno 2023 che volge a conclusione, abbiamo registrato la chiusura dello sportello Bper di via Svizzera a Grosseto che, a giorni, andrà a confluire nella sede di via Monterosa. Questo però non cambia la preoccupazione per il futuro dei lavoratori, con la consapevolezza dei disagi che le chiusure comportano per i cittadini che si ritrovano a dover fare chilometri per, ad esempio, prelevare dal bancomat. L’intenzione di far rimanere pochi gruppi bancari è chiara e dobbiamo tenere alta la guardia per opporci. In passato compiute scelte discutibili, ma ora dobbiamo fermare questa emorragia e tornare a dare credito e consulenza alle piccole e medie imprese come fanno gli istituti di credito cooperativo, gli unici che stanno venendo incontro alle necessità del territorio".