Depuratore, parla Adf: "Spesi oltre 5 milioni"

È di oltre 5 milioni di euro l’investimento complessivo di AdF sul depuratore di Campo Cangino a Follonica: dal 2016 al 2022 sono già stati realizzati interventi di miglioramento infrastrutturale per oltre 3 milioni e 200mila euro e al momento sono in corso importanti lavori di revamping per circa 2 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza di trattamento. Durante il monitoraggio costante e i puntuali sopralluoghi, anche in notturna, portati avanti dall’azienda è stato escluso che il problema dei cattivi odori in città sia attribuibile al depuratore: gli unici odori attribuibili all’impianto sono quelli fisiologici in questi casi, percepibili solo in prossimità dell’ingresso del refluo nel depuratore. "Anche la diffida ricevuta dalla Regione – dice Adf –, che rientra nelle interazioni tra enti competenti e gestori quando si tratta della conduzione di impianti, non riguarda i cattivi odori, ma una serie di adempimenti amministrativi e normativi che dovevano essere perfezionati".