Depuratore e polemiche "Problemi ormai atavici Serve fare squadra"

La bomba depuratore torna protagonista dell’estate. "Sembra che il divieto di balneazione che il sindaco Travison di Scarlino abbia dovuto firmare riguardanti le acque vicine al Puntone sia dovuto al superamento dei livelli di sanità rilevato da Arpat – inizia la nota di In Movimento per Follonica e Follonica nel cuore –. Al di là del problema in questione, il cattivo funzionamento del depuratore rappresenta di per sé un problema cronico, che questa volta porta a un cattivo funzionamento, arrecando danni anche al comune di Scarlino".

Secondo le due liste civiche "le promesse elettorali di un nuovo depuratore sono finite. Ovviamente, con l’elezione della giunta nel 2019. Noi crediamo che a sfide grandi e complesse, come la costruzione di un nuovo depuratore, occorrono risposte concrete e non demagogiche. il caso depuratore potrebbe essere l’esempio per fare squadra con Scarlino (comune alla porte di Follonica): la crisi della Venator, il nuovo inceneritore, l’allargamento della zona industriale di Follonica (ormai esaurita) e il depuratore, appunto, dovrebbero suggerire la necessità di una rinnovata sinergia con Scarlino per affrontare insieme sfide centrali per la sopravvivenza economica e occupazionale del nostro territorio".

"Risolvere i problemi nel guscio stretto del proprio comune è praticamente impossibile. Fare massa critica è centrale per opere ingenti come, appunto, la realizzazione di un depuratore moderno e commisurato ai bisogni del nostro territorio" chiudono le liste.