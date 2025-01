"Deposizione della croce". Concluso il restauro

Si sono conclusi i lavori di restauro del dipinto ottocentesco "Deposizione dalla croce" e l’opera è stata riconsegnata alla comunità di Torniella. "Il quadro – dice l’assessore Emiliano Rabazzi –, è stato oggetto di grande attenzione da parte dei torniellini, che hanno sempre dimostrato un forte legame affettivo con l’opera che è stata sottoposta a un meticoloso intervento di pulitura e al recupero della cornice, reso possibile grazie a un contributo comunale. Questo traguardo è il risultato di un impegno condiviso fra il Comune, la restauratrice, la Diocesi di Grosseto e la Proloco Piloni-Torniella. Desidero ringraziare in particolare don Franco Cencioni, direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi, che ha saputo guidare e sostenere ogni fase del progetto, e don Giovanni Ricciardi per la sua disponibilità. Con grande gioia restituiamo il dipinto alla comunità di Torniella, certa che questo prezioso frammento della nostra storia possa essere valorizzato e protetto come merita".