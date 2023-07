Denunciato per violenza sessuale il professore accusato dalla donna

E’ stato denunciato per violenza sessuale l’insegnante maremmano di 60 anni, accusato da una donna che aveva ospitato a casa sua per alcuni giorni. Tutto è successo alcuni giorni fa in un comune dell’entroterra grossetano. I due dopo aver stretto amicizia sui social hanno deciso di conoscersi e la donna, di origini romane, ha raggiunto l’uomo nella sua abitazione. Tutto è andato bene, almeno per quello che ha raccontato la donna agli inquirenti, fino a quando l’uomo non ha iniziato a dare segni di insofferenza. Pare infatti che il secondo giorno di convivenza la situazione sia precipitata e l’uomo abbia usato violenza nei confronti della donna. Poi sarebbe scoppiato un litigio e l’uomo, come hanno ricostruito i carabinieri, ha chiamato il 112. La donna è stata trasportato dal 118 all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è stato attivato il "Codice Rosa", e ha quindi denunciato l’uomo. Adesso tutto il fascicolo è in mano alla Procura di Grosseto che ha iniziato le indagini.