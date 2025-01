Demolizione ex Sitoco, ci siamo. La proprietà ha avviato l’iter

ORBETELLOLa proprietà ha avviato l’iter per effettuare le demolizioni richieste come da ordinanza del sindaco. "La proprietà della fabbrica ex Sitoco – conferma il sindaco Andrea Casamenti – ha avviato l’iter per la demolizione dell’edificio interessato dai crolli, così come determinato dall’ultima ordinanza". A farlo sapere è l’amministrazione comunale di Orbetello, che rende note le ultime comunicazioni ricevute dalla società che possiede l’ex sito industriale lagunare. "La società - spiegano dall’amministrazione comunale – sta completando l’individuazione di una ditta che abbia i requisiti tecnici e normativi per effettuare la demolizione dell’edificio interessato dal dissesto statico e, perciò, oggetto dell’ordinanza sindacale. La società inoltre ci ha comunicato di aver effettuato nuovi campionamenti a fine novembre per verificare la presenza di fibre aerodisperse di amianto e che i valori sono risultati nella norma. La prossima settimana cominceranno a predisporre il cantiere per la demolizione dell’edificio.

"Inoltre - prosegue l’amministrazione - ci è stato comunicato che la proprietà si è già attivata per concordare le modalità di svolgimento dei lavori di demolizione. La società, quindi, stà presentando un Piano di lavoro non solo per quanto concerne la demolizione dell’edificio individuato nell’ordinanza, ma anche dell’edificio più piccolo che si trova sul fronte sud per consentire un’esecuzione complessiva e sicura delle operazioni". E infine: "Completate le operazioni di demolizione – conclude il sindaco di Orbetello – la società ci ha comunicato che provvederà con la bonifica dei materiali contenenti amianto, attività che saranno condotte in collaborazione con gli enti competenti".

Michele Casalini