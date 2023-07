Demanio marittimo, regolamento modificato

Gli incontri con le Associazioni di categoria e con gli stabilimenti balneari hanno evidenziato l’esigenza di incrementare la qualità dei servizi balneari al fine ultimo di innalzare l’offerta turistica. Tale necessità, ha spinto l’Amministrazione comunale di Grosseto a modificare il Regolamento per la gestione del demanio marittimo, approvato nel 2017 e già rivisto nel 2018. In attesa delle linee guida definite dall’Unione Europea e dal Governo italiano, sono state apportate due piccole, ma importanti variazioni al Regolamento vigente. La prima concerne l’articolo 8, comma 2, che disciplina la concessione di porzioni di arenile date in concessione per attività a carattere ludico-sportivo, "riservate esclusivamente ad istruttori e soci, senza alcuna forma di ospitalità, ricettività ed offerta di servizi". La modifica approvata in Consiglio comunale, inserisce nella seguente dicitura il termine "tesserati", specificandone così i fruitori. La seconda variazione introduce, al contrario, la possibilità di realizzazione, nelle aree demaniali e negli stabilimenti balneari, di due strutture leggere, di massimo 30 metri quadri, da destinarsi al rimessaggio di attrezzature sportive, prevalentemente di surf, kitesurf e windsurf, allo scopo di ripararle delle insidie climatiche. "Abbiamo portato in Consiglio comunale la richiesta di modifica al vigente regolamento, accolta positivamente dai consiglieri – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Bruno Ceccherini – Una modifica frutto delle esigenze proprie delle 3 attività sportive presenti sui 20 km di linea demaniale dell’Amministrazione comunale. In questo modo andiamo incontro, non solo alle strutture, ma anche ai numerosi turisti e sportivi che da tutta Italia scelgono la nostra costa per praticare sport". A partire dal mese di ottobre 2023, è prevista la costituzione di un tavolo di lavoro permanente. Uno strumento utile e necessario per discutere sulle future novità introdotte dall’Unione Europea.