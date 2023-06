"Della poesia, della musica, l’Incanto" Brani e musica al Parco Archeologico

Proseguono le iniziative d’associazione culturale "Polis 2001", con la collaborazione di Emozion-Arti. In prossimità dell’inizio della stagione estiva, la storica associazione diretta da Francesco Tarsi continua la sua instancabile attività andando alla ricerca di spazi aperti, i più belli e suggestivi del nostro territorio. In occasione della 38esima edizione dell’Estate Rosellana, all’interno del Parco Archeologico di Roselle, oggi dalle 10, sarà rappresentato un evento molto coinvolgente, dal titolo "Della poesia, della musica l’incanto". Il programma si "esprimerà" attraverso un percorso poetico-musicale dove si avvicenderanno attori, poeti, cantanti e musicisti. Il tutto anche per ricordare il professor Aldo Mazzolai, (del quale saranno lette alcune poesie), figura di spicco nel mondo culturale locale e nazionale e riconoscere il merito ad una persona che ha fatto la storia della Maremma. Ma soprattutto l’evento vuole essere un’occasione per Patrizio Piccioni (nella foto), che va in pensione. La sua duplice esperienza, musicale e letteraria, lo ha indotto a pensare, ma soprattutto a sentire dentro di sé, come le canzoni, anche le più popolari, possano contenere e rappresentare una forma altissima di poesia. “Con testi appropriati – dichiara il professore – il rivestimento melodico-armonico-ritmico che viene ad esse dato è in grado di conferire ai suoi contenuti una efficacia emotiva che rapisce. Parteciperanno Davide Braglia (voce), Claudio Cavalieri (violino), Adriano Piccioni (contrabbasso), Francesca Piccioni (viola), Klara Wincor (violoncello), gli studenti del Liceo Rosmini e con la partecipazione di Osvaldo Barbetti. La regia è di Francesco Tarsi.