"Delimitatori pericolosi in via Fratti", quinto incidente in pochi giorni

"Chissà se anche i delimitatori rappresenteranno un’altra via del Piave insuperabile da parte del sindaco Giuntini per non dare soddisfazione alle opposizioni. Delimitatori previsti dal codice ma non obbligatori e va preso atto che negli ultimi 15 anni non erano mai verificati incidenti in quella strada, ovvero né pedoni erano caduti. Vedremo se per Giuntini sarà l’ennesima prova di forza oppure se si arriverà ad applicare il buonsenso andando ad una rapida rimozione senza attendere che qualcosa di più grave accada". Iniziano così Daniele Gasperi (Pci), Daniele Brogi (Lega) e Fiorenzo Borelli (Massa Comune). "Nell’ultimo mese si sono registrati cinque incidenti: una signora si è fratturata il setto nasale, una spalla e si dovrà sottoporre ad un interventi chirurgico – aggiungono – Chissà se verrà fatto uno sforzo per comprendere che delle persone che transitano in quel tratto di via che ha avuto più incidenti che nella rotonda dove si sono buttati 200 mila euro, hanno un’età avanzata, con problemi di vista e deambulazione per cui la probabilità. Lo dicono gli incidenti occorsi, di incorrere in una caduta sono molto elevate e, bene ripeterlo ancora, negli ultimi 15 anni non si era mai verificato nulla, in due mesi almeno 5 cadute registrate". Le opposizioni proseguono: "C’è solo una cosa da fare: rimuoveteli quanto prima. Poi sui social si rinnova nella maggior parte dei casi lo stesso invito al Comune e si uniscono altri casi di cittadini che dicono di avere evitato per puro caso cadute perché inciampati in quelle barre di plastica che sono utili dove magari il piano viabile corre in piano, ci sono maggiori spazi di transito, sono ben segnalati e non sono collocati in discesa come in fondo via Fratti". Tra tutte uno dei commenti migliori è quello di Tassoni. "Marcello, fai togliere quei delimitatori. Sono un pericolo per i passanti. Mi permetto di proporti un breve rinfresco di memoria accompagnato da fotografie piuttosto significative".