Decoro e polemiche "Senza idee, nessun fatto"

Il dibattito sul decoro urbano anima il dibattito politico. Dopo le dichiarazioni del vicesindaco Luciano Giglioni il dibattito si arricchisce della posizione del gruppo di minoranza "Tradizione e Innovazione".

"Il mantenimento del decoro urbano e dell’igiene pubblica va oltre i propri usi e costumi – dice il capogruppo Samuele Pii –. Spazi pubblici curati e puliti si trovano in qualsiasi paese del mondo dove c’è un senso di appartenenza della comunità residente e dove le autorità pubbliche hanno le capacità di amministrare bene garantendo elevati servizi, tra i quali la raccolta dei rifiuti e la cura del verde urbano. A Castel del Piano il senso di appartenenza è debole o assente in una parte della popolazione".

Il dibattito è nato da un’esternazione di un cittadino che aveva denunciato sui social il degrado di una delle piazze principali. Secondo Pii "servono iniziative per conoscersi e per far capire le regole di civile convivenza, in particolare negli spazi pubblici e verso i beni comuni. Iniziative simili non sono mai state né realizzate né proposte da questa amministrazione; né abbiamo visto un incremento delle risorse o dei servizi per tenere più pulito il paese e le frazioni. Ad esempio, l’impianto di irrigazione al Piazzone non ha mai realmente funzionato. Un’amministrazione che dichiara la propria impotenza, com’è evidente dalle parole del vicesindaco, ha solo una scelta: dimettersi per interrompere l’agonia che sta vivendo il paese". Poi Pii chiede una cosa: "Che fine ha fatto il contributo milionario del Ministero per contrastare l’emergenza abitativa ed il fenomeno del caporalato? Quando il vicesindaco Giglioni scrive che il mediatore culturale è un servizio che spetta al Coeso: come ne ha sollecitato la realizzazione il Comune?"

Nicola Ciuffoletti