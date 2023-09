"Declino" di Angela Veltro a Grosseto: la storia di un futuro incerto

A nemmeno 18 anni ha deciso di cimentarsi sul serio nella scrittura, e ha inviato il proprio romanzo "Declino" a diverse case editrici nella speranza di essere notata. Cosa che è successa davvero, con la fiorentina Porto Seguro che ha deciso di pubblicare quest’opera.

Oggi alle 18 Angela Veltro, classe 2005, sarà alla libreria Quanto Basta per parlare della sua creatura letteraria, intervistata dal giornalista Massimiliano Frascino. Un’occasione per conoscere questa giovane talentuosa scrittrice in erba, il suo mondo e i suoi sogni, rappresentativi della generazione "Z".

In un futuro avvolto dal "declino", un periodo in cui il pianeta è esausto a causa della crisi climatica, Brisida, una giovane ragazza, si trova a vivere con i suoi genitori. La tranquillità della sua esistenza viene sconvolta quando una potente entità anonima annuncia l’intenzione di scatenare un attacco nucleare per porre fine all’agonia umana.

Insieme alle sue care amiche d’infanzia, Emma e Olivia, con le quali ha un legame indissolubile, la famiglia di Brisida decide di impiegare il poco tempo rimasto per costruire un rifugio sotterraneo. Questa speranza di un futuro remoto, seppur incerto, è l’unico lascito che vogliono assicurare alle loro figlie. Una storia che affronta questioni complesse legate all’etica, alla responsabilità individuale e alla forza delle relazioni umane in situazioni estreme.