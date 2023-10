De Angelis: "Equilibrio e controllo"

"Un bellissimo 2023 che seppur faticoso ci ha visto crescere grazie ai nostri punti fermi: equilibrio e controllo".

La presidente Daniela De Angelis non nasconde la soddisfazione per i risultati raggiunti dalla cooperativa La Peschiera anche nell’anno in corso sottolinenando anche che "avendo una grande responsabilità, certe volte bisogna prendere decisioni importanti".

"La responsabilità – dice ancora – non riguarda soltanto il far funzionare al meglio le cose: occorre mantenere la rotta sempre con comportamenti che non stravolgano l’identità della cooperativa. Occorre costruire sistemi di gestione e controllo che aiutino a prendere decisioni ponderate. Un’azienda è fatta di regole e le regole devono essere rispettate. Nelle crisi dobbiamo essere preparati a gestire le emergenze avendo piena consapevolezza di cosa fare o non fare per andare oltre l’ostacolo. Trasparenza, tempestività e condivisione. Il modo migliore di affrontare una crisi è di assumere decisioni tempestive e trasparenti. Il tempo, spesso, è la variabile chiave nell’evitare o limitare i disastri. Appena ci si accorge che qualcosa di grave sta accadendo bisogna informare e condividere. Il tentativo di minimizzare la portata dei danni creano disorientamento e confusione. La condivisione, lo stato di salute della nostra azienda non deve essere un segreto; la reputazione aziendale e l’esperienza, guadagnata in tanti anni è essenziale. Le crisi sono un’ottima occasione per migliorare le cose per il futuro. Non si può abbandonare la nave in mare aperto. Ossia non si può lasciare le proprie responsabilità nei momenti di crisi acuta. Nei momenti critici è nostro dovere guidare le persone con fermezza e coraggio, mostrando sensibilità e attenzione verso le persone".